Highlights basket Olimpia Milano-Brindisi 83-82 | Serie A1 basket 2022 2023 VIDEO

Eurosport IT

Glidi Trieste - Venezia , match valevole per la terza giornata del campionato didi Serie A 2022/2023 , in cui la formazione ospite ha spazzato via i padroni di casa mediante il ...Glidi Verona - Virtus Bologna , match valevole per la terza giornata del campionato didi Serie A 2022/2023 , in cui la formazione ospite si è imposta sui padroni di casa mediante il ... Basket Serie A, highlights: Virtus Segafredo Bologna-Pallacanestro Trieste 85-80 VIDEO - Gli highlights di Trieste-Venezia, match valevole per la terza giornata del campionato di basket di Serie A 2022/2023 ...VIDEO - Gli highlights di Verona-Virtus Bologna, match valevole per la terza giornata del campionato di basket di Serie A 2022/2023 ...