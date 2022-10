HELLAS VERONA-MILAN | Top e Flop rossoneri | le pagelle News

Commenta per primo- Milan 1 - 2 Montipò 6,5: salva su più tentativi pericolosi dei rossoneri. Sempre attento, può poco sui gol subiti. Hien 5,5: non convince appieno, soprattutto nelle chiusure difensive ...Commenta per primo- Milan 1 - 2 Marcatori: 9' aut. Veloso, 19' p.t. Guenter, 36' s.t. Tonali: (3 - 4 - 2 - 1) Montipò; Hien, Gunter, Magnani (dal 25' s.t. Cabal); Faraoni, Tameze (dal 20' s.Mister Pioli è stato intervistato da DAZN nel post partita di Hellas Verona-Milan. Queste le sue dichiarazioni: L’importanza della vittoria paragonata a quella dell’anno ...Infortuni Verona – Hellas Verona-Milan si è conclusa per 1-2 a favore dei rossoneri grazie alla rete firmata da Tonali che ha regalato la vittoria alla formazione di Pioli. Piccola nota stonate riguar ...