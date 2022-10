Hellas Verona-Milan | le formazioni ufficiali

Leggi su 11contro11

(Di domenica 16 ottobre 2022) Di seguito ledella sfida, valevole per la decima giornata di campionato. Alle 20:45 i rossoneri, reduci da una bruciante sconfitta in casa contro il Chelsea di Potter, affronteranno i veneti allo stadio Bentegodi alla ricerca della terza vittoria consecutiva in campionato. Per l’è stata una settimana concitata: il tecnico Gabriele Cioffi è stato esonerato dopo aver racimolato cinque punti in nove partite (1 vittoria, 2 pareggi, 6 sconfitte). Le quattro sconfitte consecutive in campionato e due gol subiti ad ogni occasione, hanno segnato l’addio di Cioffi in gialloblu registrando il peggior inizio di nove partite deldal 2015/16 (una stagione in cui venne retrocesso). Al suo posto è ...