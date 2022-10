Guerra atomica? Strage in Italia | cosa colpirebbero i russi

(Di domenica 16 ottobre 2022)succederebbe se laa dovesse davvero ricorrere al nucleare, scatenando anche la reazione degli Stati Uniti? Lo scenario ipotizzato da Iriad - Archivio Disarmo è di almeno 34 milioni di morti soltanto nelle prime ore di un eventuale conflitto atomico. La terrificante previsione proviene dal modello elaborato da Alex Wallerstein e applicato dall'Università di Princeton. Le conseguenze sarebbero catastrofiche anche per l', dato che ipotrebbero ricorrere al nucleare anche per attaccare obiettivi situati nel nostro Paese, in particolare basi aeree e navali e comandi Nato. Secondo Iriad - Archivio Disarmo, a finire nel mirino di Mosca sarebbero innanzitutto le basi Nato di Ghedi (Brescia) e Aviano (Pordenone), dove sono stipate circa 40 testate nucleari. Attenzione anche alle basi e ai comandi ...

Per Zelensky Mosca è disperata ma Putin non si pente e giustifica laavvertendo la Nato: "... per uscirne pensa alla folliaCome donare " Fondazione Specchio dei Tempi Aggiornamento ora ...... Putin torna a dettare l'agenda della22 settembre - Putin e la mobilitazione parziale: quando si vedranno gli effetti sul campo, in Ucraina 22 settembre - L'ombra dell'dopo i ...Dopo otto mesi di guerra, "la Russia è spalle al muro" e la "follia nucleare" appare una minaccia concreta. Lucio ...I nostri grandi esperti, coloro che abbiamo eletto per governare, in Italia e in Europa, fanno finta di non sapere cosa sia una guerra nucleare. Fingono che “apocalisse nucleare” sia un’iperbole vuota ...