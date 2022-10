Guardiola | «Klopp? Non abbiamo mai pranzato insieme | potrebbe invitarmi»

(Di domenica 16 ottobre 2022) Alle 17:30 si gioca City-Liverpool, Pepha presentato la partita con una lunghissima intervista a Football Daily. Di seguito alcune delle sue dichiarazioni. «Il Liverpool è il rivale più importante cheavuto negli ultimi anni, non è certo una scoperta. Andare a giocare a casa loro, ad Anfield, rimane complicatissimo. È uno dei test più duri della stagione, per l’atmosfera che regala lo stadio, ma soprattutto per la qualità dei giocatori del Liverpool, che resta altissima». Sul rapporto con. «Il nostro rapporto? Il mio rapporto conè molto buono… o almeno credo: nonmaio cenato, ma visto che ha anche rinnovato il suo contratto spero che prima o poi mi inviti. Lasciatemi dire però che non sono affatto d’accordo con ...

