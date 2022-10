Grande Fratello Vip | Giaele De Donà e il timore del televoto | le sue parole

(Di domenica 16 ottobre 2022)Vip,Dee ildelcontro Nikita e Alessandro: ecco le sueVip, domani sera è in arrivò una nuova e scoppiettate puntata. Lunedì 17 ottobre andrà in onda su Canale 5 in prima serata la nona puntata delVIP. La settima edizione de noto reality show prosegue a gonfie vele tra colpi di scena ed inedite sorprese., Nikita ed Antonino si trovano ufficialmente al. I fan dei tre gieffini stanno votando senza sosta per sostenere i propri concorrenti preferiti. Leggi anche —> ascolti tv di sabato 15 ottobre 2022 ecco i dettagli del prime time Ecco cosa è emerso dalle ...

I suoi genitori avevanofede in Dio ed erano molto premurosi, eppure la loro vita è stata ... Iva Zanicchi e ilAntonio, morto a causa del covid/ "Ricordi sono il dolore" Zeffiro ...Max Bertolani , ex fidanzato di Pamela Prati , interviene sull'affaire di Mark Caltagirone dopo la riapertura del caso nel corso delVip che vede protagonista la showgirl sarda. Ex fidanzato di Pamela Prati lancia una frecciatina dopo l'affaire Caltagirone " Una piccola riflessione: ma com'è possibile che ad oggi c'...Luca si è subito distinto per la sua generosità e per la sua volontà di mettersi a disposizione degli altri. Ha sempre cucinato per tutti e non ha mai accusato la fatica. Per lui, preparare pietanze p ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...