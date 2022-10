Governo | Bonomi | ' Fare presto | caro energia la priorità' - Politica - quotidiano net

Il presidente di Confindustria: 'Servono persone competenti'. E su Giorgetti: 'Ho un ottimo rapporto con ......ancora di conoscere l'entità dei rincari per le bollette del gas e le mosse che il futuro... ha affermato il leader degli industriali Carlosottolineando come l'emergenza colpisca le ...(LaPresse) - «La situazione è grave è il nuovo governo dovrà formarsi il prima possibile ed essere immediatamente operativo». L’appello del presidente di Confindustria Carlo Bonomi a in Mezz'Ora di Lu ...Il presidente di Confindustria: "Servono persone competenti". E su Giorgetti: "Ho un ottimo rapporto con lui" Roma, 16 ottobre 2022 - "Fate presto, non possiamo perdere tempo". E' il messaggio che Car ...