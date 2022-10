Gorgonzola | controllate se l’avete in frigorifero | È di nuovo allarme | pericolo Listeria

(Di domenica 16 ottobre 2022) Nelle ultime ore, il Ministero della Salute è intervenuto a gamba tesa nella commercializzazione del: questo lotto è a rischio(Pexels)Nelle ultime settimane, l’Italia è stata sconvolta da una minaccia di contaminazione di diversi alimenti conMonocytogenes. La situazione si è resa problematica in diversi casi, portando sfortunatamente alcune persone con patologie pregresse alla morte. Nelle ultime ore, il Ministero della Salute ha dovuto nuovamente intervenire: si tratta di un lotto didi uno dei discount e supermercati più frequentati in Italia. Controlla se l’hai acquistato e verifica il numero di lotto.dolce DOP:(Pexels)Nelle ultime ore, il ...

Food Affairs

In particolare, l'internazionalizzazione produttiva in Europa e Nord America dida ... Seguono il Parmigiano Reggiano (28%),e Mozzarella di Bufala Campana (11% e 9%, ...In particolare, l'internazionalizzazione produttiva in Europa e Nord America dida ... Seguono il Parmigiano Reggiano (28%),e Mozzarella di Bufala Campana (11% e 9%, ... Granarolo presenta le novità all’insegna della sostenibilità di processo e di packaging