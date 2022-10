Golf | trionfo di Adrian Otaegui all’Andalucia Masters | 32esimo Paratore

(Di domenica 16 ottobre 2022)spagnolo all’Estrella Damm N.A. Andalucìadi. Sul percorso del Real Club Valderrama, infatti, l’ibericoha battuto l’intera concorrenza, piazzandosi davanti allo svedese Joakim Lagergren e all’australiano Min Woo Lee. Tra gli azzurri 32esima posizione percon 286 e 55esima piazza per Laporta con 290. Fuori dopo trentasei buche Guido Migliozzi ed Edoardo Molinari, mentre ha dovuto abbandonare la gara nel secondo giro Nino Bertasio. SportFace.

