Golf | Adrian Otaegui porta a casa l’Andalucia Masters 2022 | Renato Paratore 32°

(Di domenica 16 ottobre 2022) Si chiude con il successo di. Lo spagnolo, che ieri aveva acquisito un enorme vantaggio (sei colpi) nei confronti della concorrenza, non ha problemi a mantenerlo e are ail quarto torneo sul DP World Tour/European Tour in carriera. Al Real Club Valderrama di Sotogrande, inoltre, con il -19 totale (67 66 64 68), il ventinovenne di San Sebastian firma il record per lo score più basso in competizione nella storia del club. Con questo risultatodiventa decimo della Race to Dubai. Piazza d’onore a -13 per lo svedese Joakim Lagergren, che non ha problemi nel difendersi dagli assalti altrui, visto che anch’egli è piuttosto distanziato dal terzo, l’australiano Min Woo Lee (-10), il quale sorpassa ...

Spain's Adrian Otaegui, who successfully challenged sanctions imposed by the DP World Tour for competing in LIV Golf events, cruised to a commanding victory in the Andalucia Masters.The Spaniard played three of the first four LIV Golf events but it is not clear if he will play any further tournaments.