Gli stereotipi di genere nascono in famiglia e trovano terreno fecondo nelle comunità ristrette

(Di domenica 16 ottobre 2022) “Sei un maschio, non devi giocare con le bambole!”. Quante volte ci è capitato di sentire questa frase per riprendere un bambino interessato più a un bambolotto che ai soldatini. Generazioni di bimbi e bimbe sono stati condizionati nella scelta dei giochi. Da femmina, da maschio. Anche in questo modo si perpetrano i rigididi. Già solo scrollarsi di dosso queste suggestioni costruirebbe il cambiamento. I ruoli diinGlidisono diffusamente interiorizzati nei primi anni di vita per poi attenuarsi a scuola. A dirlo due indagini effettuate dall’Osservatorio sulle tendenze giovanili (OTG), cogestito dall’Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali del Consiglio nazionale delle ricerche e dal ...