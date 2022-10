Gli scambi del treno come metafora della vita - Cronaca - lanazione.it

LA NAZIONE

Elisabetta Salvatori reciterà stasera alle 21 a San Paolino un testo che lei stessa ha scritto sulla mistica francese Madeleine ...sviluppatori hanno dichiarato che anche le società più piccole, che hanno effettuatoobbligazionari per estendere le scadenze del loro debito, stanno valutando la possibilità di ... Gli scambi del treno come metafora della vita Elisabetta Salvatori reciterà stasera alle 21 a San Paolino un testo che lei stessa ha scritto sulla mistica francese Madeleine Delbrel ...PORTOGRUARO - L’eroina gialla di Mestre in trasferta a Portogruaro. Gli spacciatori, che a quanto pare si rifornivano proprio nell’area della stazione della terraferma ...