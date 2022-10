Giulia Schiff è tornata dall’Ucraina | l’ex pilota espulsa dall’Aeronautica alla manifestazione romana a sostegno di Kiev

(Di domenica 16 ottobre 2022) Sono passati quasi sette mesi dsua partenza, a fine marzo, per arruolarsi al fianco delle milizie ucraine nel conflitto contro la Russia. Ora, la 23enneitaliana dopo aver denunciato di aver subito atti di nonnismo, èin Italia e, prima di tornare nel Paese di Volodymyr Zelensky, ha deciso di prendere parteorganizzata dall’Associazione Cristiana degli Ucraini in Italia, in piazza Madonna di Loreto, “contro l’aggressione russa contro lo Stato Ucraino e per festeggiare la festa dei difensori della Patria”. La giovane ha colto l’occasione per lanciare una frecciata al governo e all’esercito italiano. Parlando nel corso dellaha ...

... nemici - alleati: il loro obiettivo non è la pace , di Francesca Mannocchi Dall'ufficio alla bara in quindici giorni: i "mobik", carne da cannone di Putin , di Anna Zafesova, l'...Lo ha detto, ex pilota veneziana di 23 anni un tempo allieva dell'Accademia di Pozzuoli: era stata espulsa dall'aeronautica militare dopo aver denunciato più volte di essere stata ...È tornata in Italia la 23enne Giulia Schiff, ex pilota dell’Aeronautica militare che si era arruolata nell’esercito ucraino per combattere come volontaria nelle Forze Speciali della Legione Internazio ...'Sto ritrovando con voi il riconoscimento che non ho avuto finora in Italia. Lo sto ritrovando in mezzo a voi qui a Roma. Penso che l'Italia abbiaperso un ottimo militare'. (ANSA) ...