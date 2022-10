Gioia Locatelli | la bella Thessa è in dolce attesa | l'annuncio sui social FOTO

leggo.it

Dopo la vittoria contro il Torino ,vive un altro momento di, e questa volta inequiparabile. Il centrocampista bianconero (ex Milan e Sassuolo) e la moglie hanno diffuso la bella ...Il calciatore bianconero sperimenterà molto presto ladella paternità.e Thessa presto genitori Nelle scorse ore, a sorpresa, la partner del giocatore, Thessa Lavocich, ha pubblicato ... Locatelli, la compagna Thessa è in dolce attesa: l'annuncio e la reazione della famiglia Manuel Locatelli e la compagna, Thessa Lacovich diventano genitori per la prima volta. Poche ore fa è arrivato l'annuncio ufficiale con un tenero post pubblicato sul ...In casa Juve arriva finalmente una bella notizia: Locatelli diventerà presto papà. Il 3 ottobre 2021, il giorno dopo aver deciso il derby con un suo gol, Manuel annunciava il sì della sua bella. Oggi, ...