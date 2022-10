GF VIP | chi viene eliminato tra Nikita | Antonino e Giaele? Sondaggi e percentuali del televoto

(Di domenica 16 ottobre 2022) Squalifiche, concorrenti che abbandonano, strategie, polemiche. E prime nomination. Tutto questo è il Grande Fratello Vip, il reality che ha da poco debuttato su Canale 5 che sta già appassionando migliaia e migliaia di telespettatori. Al, quindi a rischio eliminazione, ben tre vipponi, dopo l’eliminazione di Gegia: chi rischia di ‘fare la stessa fine’ della comica? Chi lunedì dovrà salutare gli amici e ritornare a casa? Chi sono i concorrenti alal GF VIP Al, quindi a rischio eliminazione, ben tre concorrenti:Pelizon, che negli ultimi giorni ha discusso con gran parte dei ‘vipponi’,Spinalbese, che finalmente si è lasciato andare e ha fatto parlare per la sua lite con Edoardo e, la concorrente che da quando è entrata ha ‘scosso’ ...

Squalifiche, concorrenti che abbandonano, strategie, polemiche. E prime nomination. Tutto questo è il Grande Fratello Vip, il reality che ha da poco debuttato su Canale 5 che sta già appassionando mig ...Nelle ultime ore è stata rivelata una pesante indiscrezione sul Grande Fratello VIP. Una sostituzione potrebbe essere necessaria ...