GF Vip | Alberto ed Elenoire fanno commenti hot su Antonino

(Di domenica 16 ottobre 2022)a luci rosse al GF Vip 7 Fin dall’inizio le vippone della Casa hanno buttato l’occhio suSpinalbese. Prima Ginevra Lamborghini ha tentato di avvicinarsi a lui e forse, se non fosse uscita a causa della squalifica, sarebbe potuto anche nascere qualcosa. In seguito Giaele De Donà ha iniziato a scherzare con l’ex L'articolo proviene da Novella 2000.

