GF Vip 7 | anche Luca Salatino squalificato per aver bestemmiato?

(Di domenica 16 ottobre 2022) Dopo Amaurys Perez, a rischio squalifica per una bestemmia pronunciata in diretta dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 7,rischia purtroppo di fare la stessa fine. L’ex tronista di Uomini e Donne, amatissimo dal pubblico e dallo stesso Alfonso Signorini, ha pronunciato infatti quella che è parsa a tutti gli effetti un’imprecazione. Vediamo cosa è successo davvero. GF Vip 7,ha? Tutto è accaduto mentrechiacchierava in giardino con gli amici George Ciupilan e Charlie Gnocchi. La conversazione si è fatta accesa tra risate e battute, ed è stato proprio a un certo punto che, preso dal pathos del racconto e dalla sua consueta spontaneità, l’ex tronista di Uomini e ...

Umbria Cronaca

Dopo aver lanciato per primo lo scoop su Instagram Alessandro Rosica - conosciutocome Investigatore Social - ha raccontato al settimanale Mio alcuni retroscena della presunta ...Fratello...Vent'anni sono tanti, è vero, e per alcuni possonoessere insormontabili. "Non fanno per me. Sono una persona onesta e ogni linea di non verità mi si legge in viso. Sono un'attrice e potrei ... Giovanni Remoli, il folignate che ha portato in tournee tanti vip, anche Gigi Proietti - Il quotidiano che racconta l'Umbria Si continua a mormorare della presunta tresca amorosa tra l'ex ballerino di Amici e la concorrente del Grande Fratello Vip ...Alessandro Basciano ha risposto alle recenti dichiarazioni di Edoardo Donnamaria all'interno della casa del Grande Fratello Vip ...