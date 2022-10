Gf Vip 7 | Alessandro Basciano risponde a tono alle dichiarazioni di Edoardo Donnamaria | “Ringraziasse che non siamo nella stessa edizione altrimenti…”

Leggi su isaechia

(Di domenica 16 ottobre 2022) I commenti fuori luogo disui Basciagoni non hanno lasciato indifferente il popolo del web. Il Vippone, che pensando di fare il simpatico, ha raccontato cosa secondo lui avrebbero fatto sotto le coperte Sophie Codegoni e, è stato travolto dcritiche. A intervenire contro il volto di Forum nelle ultime ore sono stati gli stessi ex Vipponi della scorsadel Gf Vip. Dopo la Codegoni, ospite in radio nel corso della trasmissione Non succederà più, ancheha voluto strigliare l’attuale inquilino della Casa di Cinecittà: Ti dico che è stata una caduta di stile perché così non si parla. Io sono l’ultimo delle persone che può fare delle morali, perché ho fatto anche io le mie però sempre ...