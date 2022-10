Gazzetta | al posto del Napoli tremolante che perse ad Empoli | oggi c' è uno schiacciasassi 

La Gazzetta dello Sport

Il Napoli gioca un calcio allegro e leggero Empoli 24/04/2022 - campionato di calcio serie A / Empoli - Napoli / foto Image Sport nella foto: Victor Osimhen Sulladello Sport, Luigi Garlando ...Le azzurre devono vincere contro il Giappone (ultimo nel girone a 0 punti) per assicurarsi il secondonel girone e un quarto di finale più agevole, anche se lo spettro della Francia (che ha ... MotoGP GP Australia, Bagnaia leader iridato con la Ducati, a Rins la vittoria Come riferisce Gazzetta, se il Fideo si è infortunato martedì a Haifa e ne avrà per venti giorni (l’obiettivo è riaverlo a disposizione per la sfida ...Per il Napoli, il Milan e l'Inter "Grandi occasioni" nella domenica di Serie A. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport ...