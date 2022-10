Furia Vlahovic | l’urlo a Cuadrado durante il match contro il Torino | VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 16 ottobre 2022) E’ arrivata la reazione dalla Juventus. La squadra bianconera è tornata al successo, nel derby della decima giornata del campionato di Serie Ail. Le ultime settimane sono state di grande tensione, la squadra non è stata in grado di rispondere sul campo e il percorso in campionato e Champions League è stato già compromesso. Il Derbyilsi è concluso sul risultato di 0-1, la rete è arrivata nel finale con una zampata di. L’attaccante ex Fiorentina è sembrato molto nervoso, come conferma unche è diventato virale sui social.è stato autore di una prestazione deludente, le ultime partite non sono state all’altezza. Il colombiano è stato ripreso duramente proprio da, le immagini confermano le ...