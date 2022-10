Furia nazifascista | memoria di tutti Meloni | scacco matto alla sinistra

(Di domenica 16 ottobre 2022) Lainsulta, con Enrico Letta che attacca da Berlino. E Giorgiasceglie l'anniversario del rastrellamento del Ghetto di Roma da parte dei nazisti il 16 ottobre del 1943 per chiudere definitivamente i conti con quella che nel Pd definiscono "l'eredità" di Fratelli d'Italia. La probabile futura premier ribadisce la sua condanna definitiva, netta, senza mezzi termini di quell'orribile rappresaglia. Parole pesanti come macigni, in grado di scacciare ogni accusa di nostalgia e legami torbidi con il passato. E chissà se almeno di fronte a questo qualcuno, al Nazareno o nelle redazioni compiacenti, riconoscerà di aver imbastito una campagna d'odio contro FdI e la sua leader. Ladefinisce "vile e disumana" la deportazione di ebrei romani "per mano della...

'Quella mattina, pochi minuti dopo le 5.00, la vile e disumana deportazione di ebrei romani per mano della: donne, uomini e bambini furono strappati dalla vita, casa per casa. Più ...40 minuti fa Meloni: "Orrore deportazione ebrei romani persia di monito" 'La vile e disumana deportazione di ebrei romani per mano della: donne, uomini e ..." La vile e disumana deportazione di ebrei romani per mano della furia nazifascista: donne, uomini e bambini furono strappati dalla vita, casa per casa ". Così Giorgia Meloni ricorda il rastrellamento ..."La vile e disumana deportazione di ebrei romani per mano della furia nazifascista: donne, uomini e bambini furono strappati dalla vita, casa per casa". Dei 1024 deportati, solo in 16 fecero ritorno a ...