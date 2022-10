Francesco Flachi | quella voglia di goal mai persa

GenovaToday

La bella fiaba dicontinua e con essa quella dell' ASD Praese 1945 che, grazie al goal dell'ex sampdoriano vola al primo posto nel Girone A di Promozione con 16 punti, staccando le avversarie di 4 ...Daniele De Rossi debutta oggi in panchina con la SPAL e c'è il bocca in lupo di, che è sicuro del suo futuro da tecnicoha rilasciato una lunga intervista a Romanews24.net. Tra gli argomenti toccati c'è anche quello di Daniele De Rossi, che oggi ... VIDEO | Francesco Flachi segna ancora e la Praese vola A 47 anni seconda rete per Francesco Flachi in quindici giorni : quando la classe resta intatta anche dopo 12 anni di stop ...Lunga diretta su Primocanale, dalle 18 alle 20,45 di lunedì 17 ottobre per Sampdoria-Roma: in studio condurrà Maurizio Michieli, con gli opinionisti Francesco Flachi e Alessandro Grandoni, compagni di ...