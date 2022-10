Formazioni ufficiali Manchester United-Newcastle | Premier League 2022 2023

Leggi su sportface

(Di domenica 16 ottobre 2022) Ledi, sfida valida per la undicesima giornata della. Scontro diretto tra due squadre che attualmente sono quinta e sesta in classifica, divise da un solo punto: i Magpies non vincono ad Old Trafford da ben nove anni, riusciranno a ribaltare il pronostico? Per scoprirlo, l’appuntamento con il fischio d’inizio è fissato alle ore 15:00 di domenica 16 ottobre, mentre di seguito ecco le scelte degli allenatori.: in attesa: in attesa SportFace.