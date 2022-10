Formazioni ufficiali Liverpool-Manchester City | Premier League 2022 2023

Leggi su sportface

(Di domenica 16 ottobre 2022) Ledi, sfida valida per la undicesima giornata della. Avvio di stagione decisamente inconsueto per i Reds di Jurgen Klopp, che nonostante le difficoltà di questi primi due mesi proveranno a fare lo sgambetto agli infermabili Citizens di Pep Guardiola, che devono invece tenere il passo dell’Arsenal. Chi la spunterà? Per scoprirlo, l’appuntamento con il fischio d’inizio è fissato alle ore 17:30 di domenica 16 ottobre, mentre di seguito ecco le scelte degli allenatori.: in attesa: in attesa SportFace.