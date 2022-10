Formazioni ufficiali Liverpool Manchester City | Haaland torna titolare

Napoli - Bologna: leNAPOLI (4 - 3 - 3) : Meret, Di Lorenzo, Minjae, Jesus, Mario Rui, Ndombele, Lobotka, Zielinski, Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore : Spalletti. ...Napoli - BolognaNAPOLI (4 - 3 - 3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombélé, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore: SpallettiBOLOGNA (...Qui di seguito le formazioni ufficiali di Renate-Vicenza, con l'unica novità rappresentata da Marano al posto di Gavazzi. Confernati gli altri della vigilia. Renate (4-3-3): ...We and our partners store and/or access information on a device, such as unique IDs in cookies to process personal data. You may accept or manage your choices by clicking below, including your right t ...