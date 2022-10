Firenze | auto polizia municipale travolge processione in Piazza del Duomo 9 feriti

... ha dichiarato il comandante della polizia municipale di, Giacomo Tinella. Sul posto per i rilievi la Polizia Stradale di Prato. L'della Polizia Municipale è stata sequestrata per ...La carambola di un'dei vigili urbani nel primo pomeriggio ha causato nove feriti a, in piazza Duomo, fra cui due bambine di 4 e 7 anni fra i pedoni di una processione religiosa della comunità peruviana che ...Feriti due bambine di 4 e 7 anni, cinque donne adulte e un uomo di 40 anni, tutti peruviani, oltre alla vigilessa che era alla guida ...FIRENZE – La carambola di un’auto dei vigili urbani nel primo pomeriggio ha causato nove feriti a Firenze, in piazza Duomo, fra cui due bambine di 4 e 7 anni fra i pedoni di una processione religiosa ...