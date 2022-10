Fiorentina e il mal di trasferta | sei mesi a secco per Italiano

(Di domenica 16 ottobre 2022) Lanon vince indal 10 aprile nella partita contro il Napoli,deve risolvere il mal diLanon vince indal 10 aprile nella partita contro il Napoli,deve risolvere il mal di. In Serie A sono seiche la Viola non trova i tre punti. A Lecceproverà a rispolverare il suo tridente delle meraviglie: Nico Gonzalez, Kouamé a supportare Jovic. Importante ritrovare il gioco offensivo e servono i gol delle punte per tornare a volare anche in campionato. Lo scrive il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

TUTTO mercato WEB

... ultima stazione lo stop in Israele, che è stato affrontato con un inedito ritiro (digerito dai ... Posticipano lunedì, dopo le fatiche soddisfacenti di Coppa, Roma e, chiamate a ...... il mister viola dovrà fare a meno anche dell'infortunato Sottil, ancora alle prese con ildi ... Formazioni ufficiali- HeartsFIORENTINA (4 - 3 - 3): Gollini; Terzic, Milenkovic, Igor, ... Fiorentina, il mal di schiena non molla Sottil: l'attaccante spera di tornare presto in campo La Fiorentina non vince in trasferta dal 10 aprile nella partita contro il Napoli, Italiano deve risolvere il mal di trasferta La Fiorentina non vince in trasferta dal 10 aprile nella partita contro i ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...