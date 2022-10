Fi polveriera | Letta e Marina pontieri Berlusconi vuole 5 ministeri

Affaritaliani.it

Forza Italia:e Marina 'pontieri', Ronzulli e altri per la guerra Il centrodestra prova a ripartire archiviando lo scontro Berlusconi - Meloni. La leader di FdI non arretra di un ...Esattamente quella base che Enricoe soci millantano di voler rappresentare e che, per tutta ... Ripeto, lasta esplodendo. E chi fino a ieri parlava di unità nazionale per il bene del ... Forza Italia polveriera, Letta e Marina pontieri. Berlusconi chiede 5 ministri Gli azzurri spaccati tra guerra totale o ritorno al tavolo. Gianni Letta e Confalonieri cercano di fermare Berlusconi, che pone le sue condizioni ...Alta tensione nel carcere di Avellino dove nella giornata di ieri due agenti della polizia penitenziaria sono stati presi in ostaggio da due detenuti e uno è salito sul tetto della casa circondariale ...