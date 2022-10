Festa del Cinema di Roma | Russel Crowe e il suo nuovo film “Poker face” | “Una genesi apocalittica | mio padre era appena morto ed ero in una situazione difficile Ma ce l’ho fatta”

(Di domenica 16 ottobre 2022) Star extralarge ad ogni livello,ha conquistato tutti, grandi e piccini. Del resto non fanno novità le sue simpatia e generosità dialettica con il suo pubblico. Il premio Oscar ex “gladiatore” e neo cittadinono d’ufficiale adozione dal Campidoglio, dall’inconfondibile voce avvolgente, è una delle star principali alladeldi2022, invitato però nell’ambito di Alice nella Città, la sezione autonoma e parallela dellastessa. Questo perché il suo, opera seconda da regista, è un lavoro dallo sguardo “educativo” per le nuove generazioni, seppur travestito da thriller dalle tinte dark e umaniste. Perché il protagonista – da lui stesso interpretato – è un giocatore d’azzardo, un ...

RomaToday

ROMA - Russell Crowe tifa Lazio , discorso chiuso. In occasione della conferenza stampa di presentazionesuo film "The Poker Face" allaCinema di Roma, il "Gladiatore" ha voluto mettere un punto sul dibattito che spesso divide la Capitale: Russell Crowe è della Lazio o della Roma La riposta l'ha data direttamente l'attore: "......ha chiesto e ottenuto il permessoclub di saltare la sfidaRamon Sanchez Pizjuan con il Siviglia per volare in Argentina e stare vicino al padre malato, ma ha poi partecipato a una, ... Festa del Cinema di Roma 2022: red carpet, ospiti e programma del 16 ottobre Meno male che c'è lui, Russell Crowe, tornato a Roma e che giusto in queste ore ha dichiarato proprio dal cuore… Leggi ...E' stato presentato alla Festa del Cinema di Roma Rapiniamo il Duce, di Renato De Maria. Sul tappeto rosso dell'Auditorium Parco ...