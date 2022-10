Festa del Cinema di Roma 2022 | lo sguardo magnetico di Isabella Ferrari e gli altri beauty look

... il film di Renato De Maria presentato in anteprima allaCinema di Roma e disponibile su Netflix dal 26 ottobre. Ecco le paroleregista e dei principali interpreti in conferenza stampa.... per il cui ruolo di Massimo Decimo Meridio vinse l'Oscar come miglior attore nel 2001, scombina così letteralmente le carte, intavolando una chiacchierata che rimarrà nella storia della...Francesca Girardi, una delle vittime dell’attentatore dinamitardo nel 2003: «Era brizzolato, capelli corti, occhiali e camicia tipo hawaiana. C’era tanta gente quel 25 aprile, forse qualcuno potrebbe ...The Lost King la recensione della incredibile storia vera di una donna in cerca del corpo e del recupero dell'onore di Riccardo III ...