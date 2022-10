Ferrmati Marina Berlusconi furiosa col padre Pressing per ricucire lo strappo

Leggi su iltempo

(Di domenica 16 ottobre 2022) In Forza Italia si lavora per la riappacificazione del centrodestra ma la stretta decisiva per far rientrare la crisi tra Silvioe Giorgia Meloni potrebbe arrivare dai familiari del Cavaliere. "Sono stati i figli maggiori dell'ex premier a premere suled esortarlo a chiudere il conflitto con l'alleata, in modo da raggiungere un'intesa" si legge sul Corriere che dà notizia di un "conclave" di famiglia in casa. Secondo quanto riportato, la stessa Meloni dopo il caso La Russa e degli appunti del Cav, aveva sentito due volte Pier Silvio"e per due volte l'amministratore delegato di Mediaset aveva trasmesso il messaggio al". "Non puoi non trovare un accordo" quanto detto dal figlio a. Ancora più diretto l'intervento di ...