Fausto Leali | chi è | età | carriera | canzoni | chi è la moglie | figli | foto e Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 16 ottobre 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento della domenica con Da noi a ruota libera, il programma che vede alla conduzione Francesca Fialdini. Tra gli ospiti di oggi, pronto a raccontarsi a cuore aperto, senza freni, proprio a ruota libera, anche, una delle voci più intense del panorama musicale. Che si racconterà a cuore aperto: spaziando dalla sua vita alla sua. View this post onA post shared by(@official) Dagli esordi al debutto diè nato a Nuvolento, in provincia di Brescia, il 29 ottobre del 1994 ed è un noto cantante, contraddistinto da una vocalità ...