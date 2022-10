“Fate presto | stangata da 110 miliardi!” Bonomi prega il centrodestra di fare la pace

Leggi su iltempo

(Di domenica 16 ottobre 2022) Carlo, presidente di Confidustria, è ospite della puntata del 16 ottobre di Mezz'ora in più, il talk show della domenica di Rai3 condotto da Lucia Annunziata, e traccia uno scenario allarmante dovuto alla crisi energetica, con una richiesta al governo di sciogliere in fretta i nodi che stanno sorgendo prima dell'incarico ufficiale: “Non possiamo giudicare un governo che ancora non c'è. Attenderemo la composizione del nuovo governo, speriamo che avvenga nel più breve tempo possibile, abbiamo chiesto che si faccia il piùpossibile. Abbiamo chiesto delle persone che conoscano la macchina pubblica e sia immediatamente operativo, non abbiamo tempo. Frizioni? Confindustria è apartitica e autonoma conosciamo le schermaglie che avvengono in Parlamento, l'importante è che non incidano sulle azioni del governo. Il nostro non è solo un ...