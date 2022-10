Faraoni | “Cambio allenatore? Pensiamo solo al campo e basta” | News

Calciomercato.com

Del momento di confusione ne approfittava la squadra di casa che andava avanti con, proprio ... gli scaligeri sono terzultimi in classifica e cercano ildi passo per non ritrovarsi ...Commenta per primo Davide, esterno dell' Hellas Verona , ha parlato a Dazn prima della partita con il Milan: 'Come sta la squadra dopo ildi allenatore Siamo sempre stati positivi, dispiace per questi ... Verona, Faraoni: 'Dispiace per il cambio d'allenatore, dobbiamo ritrovare lo spirito giusto' Davide Faraoni, esterno dell'Hellas Verona, è stato intervistato da DAZN nel pre partita di Verona-Milan. Queste le sue dichiarazioni: Come sta la squadra dopo il cambio di ...Formazioni ufficiali Hellas Verona-Milan - La 10^ giornata di Serie A, si prepara a vivere il match tra la squadra di Bocchetti e quella di Pioli ...