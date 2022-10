FANTACALCIO – Verona-Milan | gol di Leao o autogol di Veloso? La decisione della Lega

Leggi su sportface

(Di domenica 16 ottobre 2022) Ilè in vantaggio. Nel match contro l’Hellas, valevole per la decima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, i rossoneri sono cinici e fortunati e alla prima occasione da rete sbloccano la partita con la solita azione bruciante diche accelera sulla destra, mette la palla al centro e una sfortunata deviazione di Miguelsi trasforma in gol. Per gli amici delnessun dubbio, questo èdi Miguelcome testimonia anche ladi Serie A. SportFace.