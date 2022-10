Faccia come nelle sue aziende | messaggio di Crosetto a Berlusconi | il governo nascerà

Leggi su iltempo

(Di domenica 16 ottobre 2022) Poteva ottenere molto ma Silviosi è puntato su un solo nome e tutto si è incagliato, Ma ildi centrodestrae Forza Italia non andrà da sola alle consultazioni con il presidente Sergio Mattarella. A dirlo è Guido, tra i co-fondatori di Fratelli d'Italia e tra i più ascoltati da Giorgia Meloni. Di lui si parla anche per un ministero di peso,il Mise. L'ex sottosegretario in una intervista a Quotidiano nazionale ha detto che "nessuno vuol fare unsenza FI o che non sia di centrodestra. Abbiamo visto, per anni, governi tra Lega e M5s, M5s e Pd, Lega-Pd-M5s. Vuole che ora non ne nasca uno di centrodestra? Vorrebbe dire farsi molto male. Non succederà. E neppure che FI vada da sola alle consultazioni". Sul caso nato con l'elezione di ...