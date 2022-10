L'HuffPost

Ecco Placido Rizzotto era uno di questisiciliani che spesso vengono dimenticati dall'opinione ... i nostri compatrioti all'estero che parte giocano in tutta la faccenda La loro parte è...Altro che super: uomini e donne come noi che vivono di dubbi, di ansie, di fragilità. E alle ... "Guardo indietro e vedo che siamo stati esposti a uno stress mentale molto, molto grande e... Eroi senza giustizia. Antonio Russo come Anna Politkovskaja: i loro assassini non sono stati ancora trovati Grazie a loro i crimini contro l’umanità commessi in Cecenia da Putin, nella sua guerra nichilista di sterminio, non sono avvenuti a porte completamente ...Sul mercato degli schiavi dell’Anatolia Aurora Mardiganian fu venduta per una somma pari a 85 centesimi di dollaro. Cosa poteva valere quella ragazzina armena di una quindicina d’anni già spezzata den ...