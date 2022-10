Emanuele Filiberto | chi è la moglie Clotilde Courau | età | oggi | carriera | film | matrimonio | figli | foto e Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 16 ottobre 2022) Dopo l’emozionante puntata di ieri, è tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata di Verissimo, il salotto televisivo più amato e seguito di sempre. Tra gli ospiti didi Silvia Toffanin, anche, che si racconterà a cuore aperto: dallaalla vita privata. Lui che è felice, ormai da anni, nonostante gli alti e bassi, al fianco della, nota attrice francese. Dagli esordi al debutto come attrice diè nata a Levallois Perret il 3 aprile del 1969 ed è una nota attrice,a di un ingegnere e di Catherine, nobile dei conti du Pontavice des Renardieres., per il lavoro del ...