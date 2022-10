Eliana Michelazzo chock su Pamela Prati | “Non ti ho denunciata per rispetto”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 16 ottobre 2022) A distanza di oltre 3 anni dai fatti,Perricciolo sono state citate in giudizio per il reato di sostituzione di persona. L’ordinanza firmata dal pubblico ministero Stefano Pesci stabilisce che le due ex agenti dicompaiano in tribunale il 1° febbraio 2023. La citazione in giudizio è arrivata in seguito alla denuncia sporta dai genitori del bambino che, oltre 3 anni fa, sarebbe stato utilizzato per impersonare il finto Sebastian Caltagirone, figlio inesistente dell’altrettanto inesistente Mark Caltagirone, personaggio di fantasia che fu all’origine del caso ribattezzato dai media “ful”, nato a partire dalla notizia del matrimonio, super pubblicizzato in tv ma mai celebrato per l’evidente indisponibilità dello sposo, tra l’imprenditore e ...