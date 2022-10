Egonu scuote l'Italia ma non lascia. Draghi le telefona

(Di domenica 16 ottobre 2022) AGI - Sabato agrodolce ad Apeldoorn, in Olanda, per l'del volley, che festeggia la medaglia di bronzo ai Mondiali femminili ma deve fare i conti con il caso Paola. Sulla vicenda è intervenuto anche il governo con unata del presidente del Consiglio Marioannunciata con un tweet dall'account ufficiale di palazzo Chigi. Piena solidarietà alla campionessa di volley Paola #dal Presidentenellata di questa mattina. L'atleta azzurra è un orgoglio dello sportno, avrà future occasioni per vincere altri trofei indossando la maglia della Nazionale pic.twitter.com/ZZnWLnhM3P — Palazzo Chigi (@Palazzo Chigi) October 16, 2022 La stella della squadra di Davide Mazzanti si è infatti sfogata con il ...

Davanti alle telecamereha quindi fatto chiarezza sulla sua situazione. Lasciare la Nazionale in maniera definitiva non sembra essere sua intenzione, ma 'ho bisogno di un'estate libera per ...attacca con regolarità ma non basta e, dopo il lungo punto a punto, le nipponiche mettono il sigillo sul set. Il parziale perso, però,la formazione di Mazzanti che torna in campo con un ...La pallavolista non abbandonerà la nazionale. La solidarietà di Palazzo Chigi in un tweet AGI - Sabato agrodolce ad Apeldoorn, in Olanda, per l'Italia del volley, che festeggia la medaglia di bronzo a ...Lo sfogo della pallavolista Paola Egonu dopo il bronzo ai Mondiali: "Mi hanno chiesto perché sono italiana. Adesso sono stanca, potrei prendermi una pausa dalla Nazionale".