Economia in ginocchio dopo il Covid ma il leader sarà rieletto

(Di domenica 16 ottobre 2022) Caro direttore, chi dicolpisce, diperisce. È il vecchio adagio che, anche in Cina, in queste ore va molto di moda. Proprio mentre si apre il 20° Congresso del Partito Comunista Cinese che, per la terza volta, incoronerà segretario generale il potentissimo presidente della Repubblica Popolare Cinese Xi Jinping. Stavolta, però, non senza tensioni e lotte intestine, ovviamente assolutamente invisibili agli occhi dei più. I «mandarini» del Dragone ben sanno come sopirle e tenerle sotto traccia grazie a un controllo militaresco mediatico e digitale senza eguali. Ma «l'imperatore rosso», figlio di un papà compagno della prima ora di Mao, ha già fatto sapere che lui «tirerà dritto»: sin quando ilnoncompletamente debellato, non accennerà, infatti, a cancellare divieti di spostamento e di spedizione ...

Sky Tg24

L'aumento di povertà ed esclusione sociale in questi ultimi mesi, effetto della guerra e di unadi guerra, sta mettendo inla maggioranza del paese. Senza interventi immediati ...L'aumento di povertà ed esclusione sociale in questi ultimi mesi, effetto della guerra e di unadi guerra, sta mettendo inla maggioranza del paese. Senza interventi immediati ... Giornata mondiale del pane, i rincari rischiano di mettere in ginocchio la filiera Il Centro Servizi per il Volontariato Irpinia Sannio Ets in prima linea per il sostegno della popolazione ucraina, assediata dall’attacco delle truppe russe. La guerra ha messo in ginocchio i civili, ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...