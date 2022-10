«Donna | vita | libertà» | il grido degli studenti per le strade dell’Iran

(Di domenica 16 ottobre 2022) Nel carcere di Evin, Teheran nord, ieri sera era in corso un incendio. Sono suonate le sirene, quelle per dichiarare una evasione. Nei video in rete, lanci di lacrimogeni e L'articolo proviene da il manifesto.

Non è tanto per dire, ma possiamo solo ammirare unacome Paola Barale che a 55 anni e dopo aver cambiato, restando per tanti anni lontana dalla televisione , abbia avuto il coraggio, la ...... nel 2018 di un attivista birmano schierato con i Rohingya, nel 2019 di unache dall'Iraq ... alcuni Nobel del passato si sono rivelati poi imbarazzanti) ma per salvare lae il futuro a chi è ...Sul mercato degli schiavi dell’Anatolia Aurora Mardiganian fu venduta per una somma pari a 85 centesimi di dollaro. Cosa poteva valere quella ragazzina armena di una quindicina d’anni già spezzata den ...L'alluvione che ha colpito Creta ha causato devastazione e morte: un uomo è rimasto ucciso nella sua auto e una donna risulta al momento dispersa ...