Domenica 16 Ottobre 2022 Sky Cinema | Cosa abbiamo fatto per meritarci questo?

Prima Lettura Dal libro dell'Èsodo Es 17,8 - 13 In quei giorni, Amalèk venne a combattere contro Israele a Refidìm. Mosè disse a Giosuè: 'Scegli per noi alcuni uomini ed esci in battaglia contro ...... Città di Melilli - 360GG Monastir 0 - 5, Ciampino - Futsal Pistoia (ore 18.15), Futsal Pescara - Came Dosson (ore 20.45). Leggi i commenti Calcio: tutte le notizie 152022Linea Verde le anticipazioni della puntata di oggi domenica 16 ottobre 2022 le tappe della puntata con Beppe Convertini e Peppone ...Dove vedere Diretta Inter-Salernitana Streaming senza Rojadirecta. Lunch match della 10a giornata di Serie A 2022/23 di oggi domenica 16 ottobre 2022. Si ...