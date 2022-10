Disgelo Meloni – Berlusconi | domani incontro a due nella sede romana di Fratelli d’Italia

(Di domenica 16 ottobre 2022) Giorgiae Silviosi sono sentiti al telefono e si incontreranno di persona17 ottobre,diin via della Scrofa a Roma. Lo confermano fonti di FdI e FI. L’arriva dopo giorni di altissima tensione tra la presidente del Consiglio in pectore e il Cav, tra botta e risposta al veleno tra i due, iniziati durante la seduta a Palazzo Madama di giovedì scorso, in cui Ignazio La Russa è stato eletto neo presidente del Senato, senza i voti degli azzurri. In quell’occasione,si è lasciato andare a un’animata discussione proprio con (non contro) La Russa, sbattendo i pugni sul banco, e sbottando: «Vaffanculo». Ma a rendere ancor più tesi i rapporti tra...

