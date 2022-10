Diretta Ucraina | le news del 16 ottobre Kiev pronta a liberare Zaporizhzhia

RaiNews

Nuovi bombardamenti russi su Nikopol. Giulia Schiff, la veneziana arruolata nell'esercito ucraino, torna in ...Attentato al poligono militare a Belgorod, in Russia: 11 morti. Mosca minimizza: la controffensiva è ... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto, giorno 235 - Il messaggio del governatore di Belgorod - Il messaggio del governatore di Belgorod Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...Gli Stati Uniti hanno intenzione di continuare ad aiutare l'Ucraina con l'invio di nuove armi: ecco come sono andate le cose ...