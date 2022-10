Diretta Ucraina 16 ottobre | raffica di raid russi ' Missili ovunque | cielo fa paura'

RaiNews

A Belgorod nuove esplosioni. Kiev: 'Pronti a liberare Zaporizhzhia'. Il Cremlino: 'Nato ci crea problemi, ma obbiettivi non cambiano'. Giulia Schiff, la veneziana arruolata nell'esercito ucraino, ...... di noi tedeschi e italiani, sono rivolti ai nostri amici in. Essi fanno parte della nostra ... erano presenti la fumettista Greta von Richthofen, che ha realizzato un disegno in; la ... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto, giorno 235 - Cremlino: nonostante la Nato la nostra operazione prosegue - Cremlino: nonostante la Nato la nostra operazione prosegue «I residenti hanno riferito di 16 esplosioni nell'area dell'aeroporto vicino a Belgorod, in Russia»: lo ha scritto su Telegram il Centro per le comunicazioni strategiche delle Forze armate ucraine, co ...Mentre il mondo ascolta Xi, Pechino evacua i connazionali e Gazprom alza il tiro sull'Ue. E con un intero Paese in allarme, le fiamme divampano proprio nella galera iraniana che ospita gli stranieri ...