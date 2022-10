Diretta Real Madrid - Barcellona 1 - 0 | sblocca Benzema

MADRID - La nona giornata della Liga regala il 249° Clasico , conMadrid e Barcellona che si sfideranno al Bernabeu . Una sfida come sempre carica di emozioni, ma che stavolta avrà anche un valore aggiunto: entrambe le squadre sono infatti prime in classifica ......Football sarà assegnato questo lunedì 17 ottobre (dalle 20.30 su Sky Sport e in streaming su NOW). Il grande favorito è Karim Benzema, protagonista assoluto nella scorsa stagione con il...Mancano solo due turni di gioco alla fase a gironi di Champions League (puoi vedere tutta l'azione su Paramount+) e già gli ottavi stanno iniziando a prendere ...Vi raccontiamo dalle 15 la sfida di Masnago tra la squadra di De Paola, quartultima con tre punti di vantaggio sui bresciani ...