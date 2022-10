Deriva spaventosa con la destra L' ennesima ingerenza straniera sull' Italia

9 colonne

...ora di iniziare a pensare a quali set costruire per entrare nel mood della giornata più... ispirato ai livelli e schei del videogioco dal quale, è caratterizzato da uno speleologo che ...Ove mai vi fosse qualcuno non ancora convinto della bassezza(non dico fango, è troppo nobile!) in cui si agitano i nostri politicanti, uno peggio ... Dal che, evidentemente, a mio ... ANDERSSON: IN ITALIA UNA DERIVA SPAVENTOSA L'intervista: "L’ascesa dell’estrema destra ci interroga e mette a rischio l’azione su temi cruciali, dalla guerra al clima" ...