Dentro Raspadori e Zirkzee | out Ostigard | le ufficiali di Napoli-Bologna

Leggi su seriea24

(Di domenica 16 ottobre 2022)- Si ritorna dopo le gare delle ore 15:00 per l’anticipo delle ore 18:00, dove ci sarà spazio per una bella sfida:. Dopo le grandi sfide delle ore 15:00 e la vittoria dell’Inter contro la Salernitana, oggi c’è spazio per gli Azzurri di Spalletti che vogliono trovare i 3 punti per tenere stretta la vetta. D’altro canto, Thiago Motta vuole guadagnare punti per rimanere lontani dalla zona calda della classifica. Le Formazioni: Partiamo dai Partenopei che schierano Meret tra i pali, supportato difensivamente da Mario Rui e di Lorenzo sulle fascie, centrali vanno Juan Jesus e Kim al posto di Rrahmani. In mediana agiranno Lobotka e Ndombele, come sostituto di Zambo Anguissa. Sulla trequarti c’è Zielinski, sulle fascie sia Politano che Kvaratskhelia ...