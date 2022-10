Dentro Beto e Nzola | out Pedro | le formazioni ufficiali delle 15 | 00

(Di domenica 16 ottobre 2022)- Dopo la vittoria dell’Inter ai danni della Salernitana nel match12:30, spazio a due grandi gare alle ore 15:00. Dopo la vittoria dell’Inter nel match12:30, oggi alle ore 15:00 giocheranno due grandi partite: Lazio-Udinese e Spezia-Cremonese. Nel match dell’Olimpico, i Biancocelesti e i Bianconeri sono alla ricerca di punti fondamentali per tenere il passo del Napoli. Nel match del Picco, sia gli Aquilotti che i Lombardi devono trovare punti per rialzare subito la cresta dopo le sconfitte recenti. Lazio-Udinese: Partiamo dal match dell’Olimpico, Sarri schiera tra i pali Provedel protetto in difesa dal blocco formato da: Lazzari e Marusic sulle due fascie, Romagnoli e Casale centrali. In medianaMilinkovic-Savic con Vecino e Cataldi. Davanti solito tridente formato da: ...

Sono assolutamente contento della prestazione, ci vedoperò dei margini di miglioramento. Come maiè stato meno incisivo Lui è molto forte, ha caratteristiche ben precise, sta lavorando ...36 minuti fa 62': triplo cambio per l'Udinese: fuori Becao, Samardzic eEbosse, Lovric e Success. 48 minuti fa 53': Udogie sfiora il vantaggio per l'Udinese. Il giocatore bianconero non ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...